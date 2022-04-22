Перспективы кооперационного сотрудничества предприятий стран Евразийского экономического союза в промышленном секторе обсуждены в рамках визита в Армению делегации Евразийской экономической комиссии под руководством министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

Ка сообщает ЕЭК, в ходе состоявшихся переговоров с участием представителей уполномоченных органов стран и бизнеса Союза на площадке Министерства экономики Армении и мэрии Еревана стороны детально обсудили расширение кооперационного сотрудничества предприятий ЕАЭС

В частности, рассмотрены вопросы поставок в Армению большегрузной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования из России и Беларуси, создание сервисных центров на территории Армении, а также обмена опытом по внедрению инновационных технологий в коммунальное хозяйство Еревана.

«Такие системные встречи промышленников стран Союза являются важным условием как для создания новых, так и углубления существующих кооперационных проектов, а также развития сопутствующей инфраструктуры. Сегодняшний визит в Республику Армения – подтверждение того, что промышленники стран ЕАЭС готовы на постоянной основе работать в этом направлении», – подчеркнул Артак Камалян.

В консультациях приняли участие заместители министра экономики Армении Нарек Терян и Арман Ходжоян, заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Буйневич, торговый представитель России в Армении Анна Донченко, заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян, первый вице-мэр Еревана Левон Оганесян, руководство крупных белорусских компаний-производителей техники – МТЗ, «Планар», БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», «Могилевлифтмаш», МАЗ, «Горизонт».

По результатам визита намечены практические меры и конкретные шаги по реализации кооперационного сотрудничества в области автомобилестроения, лифтового оборудования, а также коммунальной техники, в том числе в части локализации этой продукции на территории Армении.