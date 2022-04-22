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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРЕДОСТАВИЛА МАГАТЭ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ АЭС ОБОРУДОВАНИЯ
10:08 25.04.2022
Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) перечень оборудования, необходимого для поддержания безопасной работы атомных станций. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Украина передала МАГАТЭ всеобъемлющий перечень оборудования, которое нужно стране для безопасной и надежной работе ее ядерных объектов во время нынешнего конфликта", - говорится в пресс-релизе.
Согласно информации, "многие государства - члены МАГАТЭ выразили готовность оказать такую помощь". “Отправленный Украиной в пятницу запрос покрывает широкий перечень оборудования для различных ядерных объектов в стране. Среди прочего в него входят: различные средства измерения радиационного фона, защитные материалы, помощь, связанная с IT-сферой, системы поставки энергии, а также дизельные генераторы”, - отмечают в МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует на этой неделе посетить Чернобыльскую АЭС вместе с группой экспертов по ядерной и физической безопасности.
Чернобыльскую АЭС захватили российские войска в первый день масштабного вторжения – 24 февраля. 20 марта Украине удалось провести частичную ротацию персонала станции и эвакуацию находившихся там людей.
31 марта российские захватчики покинули территорию ЧАЭС.
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