Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) перечень оборудования, необходимого для поддержания безопасной работы атомных станций. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Украина передала МАГАТЭ всеобъемлющий перечень оборудования, которое нужно стране для безопасной и надежной работе ее ядерных объектов во время нынешнего конфликта", - говорится в пресс-релизе.

Согласно информации, "многие государства - члены МАГАТЭ выразили готовность оказать такую помощь". “Отправленный Украиной в пятницу запрос покрывает широкий перечень оборудования для различных ядерных объектов в стране. Среди прочего в него входят: различные средства измерения радиационного фона, защитные материалы, помощь, связанная с IT-сферой, системы поставки энергии, а также дизельные генераторы”, - отмечают в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует на этой неделе посетить Чернобыльскую АЭС вместе с группой экспертов по ядерной и физической безопасности.

Чернобыльскую АЭС захватили российские войска в первый день масштабного вторжения – 24 февраля. 20 марта Украине удалось провести частичную ротацию персонала станции и эвакуацию находившихся там людей.

31 марта российские захватчики покинули территорию ЧАЭС.