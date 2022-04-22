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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ СХЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ЕАЭС
17:36 22.04.2022
Беларусь и Россия предложили схемы формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, их представили на заседании рабочей группы в штаб-квартире ЕЭК.
В частности, Беларусь предложила сформировать общий рынок на основе действующих бирж, на первом этапе осуществлять торговлю с участием национальных участников бирж, а на втором этапе неудовлетворенные заявки национальных бирж направлять в специально созданный Международный центр обработки данных для дальнейшего поиска встречных предложений и оформления сделок. Плюс такого подхода – гарантированное обеспечение потребностей внутреннего рынка и интересов национальных участников.
Россия предложила осуществлять торги на всех национальных биржах путем допуска к торгам представителей всех стран Союза. По мнению российской стороны, это создаст конкуренцию между национальными товарными биржами и будет стимулировать их развитие.
На первом этапе на общем биржевом рынке ЕАЭС могут торговаться такие товары, как уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, лесоматериалы, металл, стройматериалы, цемент и золото.
На втором этапе к перечню можно будет добавить такие товары, как электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты и зерно.
В мае-июне планируется провести тестовые торги на базе Товарной биржи «Евразийская торговая система» (Казахстан) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Россия) с участием в них представителей государств Союза.
«Сегодня актуальность этой работы существенно возросла. Нам не только нужно думать о формировании биржевого пространства, но и создавать свою систему ценообразования в национальных валютах», - отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
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