Беларусь и Россия предложили схемы формирования общего биржевого рынка товаров ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, их представили на заседании рабочей группы в штаб-квартире ЕЭК.

В частности, Беларусь предложила сформировать общий рынок на основе действующих бирж, на первом этапе осуществлять торговлю с участием национальных участников бирж, а на втором этапе неудовлетворенные заявки национальных бирж направлять в специально созданный Международный центр обработки данных для дальнейшего поиска встречных предложений и оформления сделок. Плюс такого подхода – гарантированное обеспечение потребностей внутреннего рынка и интересов национальных участников.

Россия предложила осуществлять торги на всех национальных биржах путем допуска к торгам представителей всех стран Союза. По мнению российской стороны, это создаст конкуренцию между национальными товарными биржами и будет стимулировать их развитие.

На первом этапе на общем биржевом рынке ЕАЭС могут торговаться такие товары, как уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, лесоматериалы, металл, стройматериалы, цемент и золото.

На втором этапе к перечню можно будет добавить такие товары, как электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты и зерно.

В мае-июне планируется провести тестовые торги на базе Товарной биржи «Евразийская торговая система» (Казахстан) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Россия) с участием в них представителей государств Союза.

«Сегодня актуальность этой работы существенно возросла. Нам не только нужно думать о формировании биржевого пространства, но и создавать свою систему ценообразования в национальных валютах», - отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.