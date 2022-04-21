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УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА €88 МЛН ГРАНТА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ


12:34 22.04.2022

Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро. Об этом говорится в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам встречи с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

"Так, во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн. евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили участие банка в оценке ущерба, нанесенного российской агрессией, в подготовке плана восстановления Украины и привлечении средств.

«В очередной раз подчеркнул, что Украина — ответственное государство. У нас стабильная макроэкономическая ситуация, и мы продолжаем выполнять свои финансовые обязательства. Однако агрессия России каждый день обходится нам очень дорого. Нам нужна финансовая помощь, чтобы поддерживать наших людей, пострадавших от действий России”, - информирует премьер.
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