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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МИНАГРОПОЛИТИКИ УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОСЕВНЫХ РАБОТ НА 75%
09:58 22.04.2022
Ситуация с посевной в Украине улучшилась, по подсчетам, ожидается 75% выполнения плана посевных работ. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Единых новостей.
По его словам, украинские фермеры уже засеяли 3 млн га из 12 млн га запланированных, пишут «Факты».
Сегодня аналитика говорит, что украинские фермеры посеяли 3 млн га из запланированных 12 млн га. По сравнению с тем, что было 10 дней назад, ситуация улучшилась, сейчас ожидаем 75% выполнения плана посевных. Все-таки благодаря бесстрашным спасателям ГСЧС удается очень большое количество полей разминировать вовремя, прежде всего, на Сумщине и Черниговщине», – сказал Высоцкий.
По его словам, в ближайшее время станет ясно, удастся ли прибавить еще +5%, разминировав освобожденные регионы.
Он также добавил, что Украина не остановит экспорт продовольственных товаров и готова продавать излишки продуктов, которые остаются после удовлетворения внутреннего потребления.
Как сообщалось, посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области.
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