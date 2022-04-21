Ситуация с посевной в Украине улучшилась, по подсчетам, ожидается 75% выполнения плана посевных работ. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Единых новостей.

По его словам, украинские фермеры уже засеяли 3 млн га из 12 млн га запланированных, пишут «Факты».

Сегодня аналитика говорит, что украинские фермеры посеяли 3 млн га из запланированных 12 млн га. По сравнению с тем, что было 10 дней назад, ситуация улучшилась, сейчас ожидаем 75% выполнения плана посевных. Все-таки благодаря бесстрашным спасателям ГСЧС удается очень большое количество полей разминировать вовремя, прежде всего, на Сумщине и Черниговщине», – сказал Высоцкий.

По его словам, в ближайшее время станет ясно, удастся ли прибавить еще +5%, разминировав освобожденные регионы.

Он также добавил, что Украина не остановит экспорт продовольственных товаров и готова продавать излишки продуктов, которые остаются после удовлетворения внутреннего потребления.

Как сообщалось, посевная началась во всех регионах, включая Луганскую и Донецкую области.