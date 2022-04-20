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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПОДГОТОВИЛА ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ ПРИ ВВОЗЕ В СОЮЗ ПРИПАСОВ
17:53 20.04.2022
Ряд вопросов, в том числе о декларировании припасов, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, об особенностях указания сведений о маркировке товаров средствами идентификации, рассмотрены на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по таможенному декларированию 18-19 апреля.
Как сообщает ЕЭК, припасы в таможенном деле – это товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных и воздушных судов, а также поездов в местах их стоянки и путей следования, кроме запасных частей и оборудования.
Учитывая приоритет электронного декларирования, актуально применение автоматизированных технологий и в отношении ввозимых припасов, которые сейчас оформляются с использованием письменных документов.
Комиссия в связи с соответствующей инициативой бизнес-сообщества разработала проект решения Коллегии ЕЭК, вносящий изменения в Порядок заполнения декларации на товары. Он устанавливает особенности заполнения декларации в отношении ввозимых припасов. Документ рассмотрен экспертами стран Союза и в целом одобрен на заседании рабочей группы.
Принятие комиссией необходимого решения, по сути, станет дополнительной мерой поддержки бизнес-сообщества Союза, поскольку позволит снизить издержки участников внешнеэкономической деятельности в современных непростых экономических условиях.
Кроме того, члены рабочей группы обсудили особенности указания сведений о маркировке товаров средствами идентификации, которые в ЕАЭС поступательно унифицируются.
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