Американская компания Westinghouse передала для украинских атомных электростанций партию гуманитарной помощи, в том числе средства безопасности и связи, радиационную защиту и контроль. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» в Telegram-канале.

Это оборудование усилит системы аварийной готовности и реагирования Энергоатома, а также защиту украинских АЭС от российской угрозы.

По информации Энергоатома, позиция компании Westinghouse "четкая и однозначная: жесткое осуждение действий России и помощь атомным электростанциям Энергоатома для совместного противодействия российской агрессии".