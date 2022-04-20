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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
WESTINGHOUSE ПЕРЕДАЛА ПОМОЩЬ УКРАИНСКИМ АЭС
14:52 20.04.2022
Американская компания Westinghouse передала для украинских атомных электростанций партию гуманитарной помощи, в том числе средства безопасности и связи, радиационную защиту и контроль. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» в Telegram-канале.
Это оборудование усилит системы аварийной готовности и реагирования Энергоатома, а также защиту украинских АЭС от российской угрозы.
По информации Энергоатома, позиция компании Westinghouse "четкая и однозначная: жесткое осуждение действий России и помощь атомным электростанциям Энергоатома для совместного противодействия российской агрессии".
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