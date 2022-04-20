По состоянию на 19 апреля в Украине отключено 39 газораспределительных станций (ГРС). об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в Telegram-канале.

«По состоянию на 19 апреля отключенными остаются 39 ГРС в шести регионах Украины. 80% из них расположены на территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей, где продолжаются активные боевые действия. Специалисты ОГТСУ при малейшей возможности, часто под обстрелами, восстанавливают транспортировку газа в населенные пункты Украины», - говорится в сообщении.

В свою очередь «Оператор ГТС Украины» активно работает над восстановлением газотранспортной инфраструктуры на освобожденных от захватчиков территориях Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

«Наша основная задача – поставка газа населению, потому что на сегодняшний день газ – это и еда, и свет, и тепло в домах. (...) В настоящее время мы фокусируемся на возобновлении газоснабжения на освобожденных от российских войск территориях – Киевская, Черниговская, Сумская области. Сотрудничаем с украинскими военными над разминированием наших объектов», – рассказал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

После освобождения северных территорий Украины работники ОГТСУ в сотрудничестве с операторами газораспределительных сетей занимаются восстановлением газоснабжения жителям. На сегодняшний день почти все газораспределительные станции либо запущены, либо готовы к запуску, который состоится после восстановления сетей облгазов. В Киевской и Черниговской областях остаются остановленными по одной ГРС, в Сумской – все в работе.

Как сообщал Укринформ, ООО "Оператор ГТС Украины" 25 марта приступило к подготовке газотранспортной системы к следующему отопительному сезону.