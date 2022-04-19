Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила переходные положения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

Как сообщает ЕЭК, переходный период установлен на 18 месяцев с даты вступления в силу техрегламента 1 января 2023 года, то есть до 30 июня 2024 года.

В течение этого времени допускается производство и выпуск в обращение продукции по выданным до даты вступления в силу техрегламента документам об оценке соответствия требованиям союзного законодательства, включая техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Обращение этой продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.

Также до дня вступления в силу техрегламента на мясо птицы предполагается, что совместно со странами ЕАЭС комиссия подготовит программу по разработке межгосударственных стандартов и перечень продукции, в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение требований техрегламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

Переходные положения приняты для поэтапного перехода на требования техрегламента и документы об оценке соответствия в отношении мяса птицы и продукции его переработки.