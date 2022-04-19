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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА МЯСО ПТИЦЫ
12:40 20.04.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила переходные положения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».
Как сообщает ЕЭК, переходный период установлен на 18 месяцев с даты вступления в силу техрегламента 1 января 2023 года, то есть до 30 июня 2024 года.
В течение этого времени допускается производство и выпуск в обращение продукции по выданным до даты вступления в силу техрегламента документам об оценке соответствия требованиям союзного законодательства, включая техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Обращение этой продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.
Также до дня вступления в силу техрегламента на мясо птицы предполагается, что совместно со странами ЕАЭС комиссия подготовит программу по разработке межгосударственных стандартов и перечень продукции, в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение требований техрегламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».
Переходные положения приняты для поэтапного перехода на требования техрегламента и документы об оценке соответствия в отношении мяса птицы и продукции его переработки.
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