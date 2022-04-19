Кабинет министров принял решение, которым денонсировал соглашение с правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Тelegram-канале.

"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники", - написал Мельничук.

По его словам, министры согласовали законопроекты об изменениях в Закон "О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников государственного концерна "Укроборонпром" и обеспечении их стабильного развития".

Также урегулирован порядок осуществления оборонных и публичных закупок, стоимость которых составляет менее 50 тысяч гривен, в условиях военного положения. Предполагается, что заказчик может совершать соответствующие закупки с использованием электронной системы закупок, в том числе с использованием электронных каталогов.

"В случае осуществления таких закупок без использования электронной системы заказчик не вносит информацию о таких закупках в годовой план и не обнародует в электронной системе закупок отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы", - уточнил Мельничук.