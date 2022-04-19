ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВОЗОБНОВЛЕНА СВЯЗЬ МАГАТЭ С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС


09:44 20.04.2022

Прямая связь между Чернобыльской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник возобновлена. Об этом говорится в заявлении для прессы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулятор теперь может напрямую связаться со станцией, когда ему необходимо", - отметил Гросси.

По его словам, миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить ЧАЭС в конце апреля, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, охраны и радиологической защиты, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга".

Что касается 15 действующих в стране реакторов на четырех атомных электростанциях, то, по информации украинской стороны, семь из них в настоящее время подключены к сети, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. АЭС. Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве. При этом системы безопасности остаются в рабочем состоянии на четырех АЭС, и они также по-прежнему имеют внешнее электроснабжение.

В то же время МАГАТЭ заявило, что до сих пор не получает дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, но такие данные передаются в штаб-квартиру МАГАТЭ с других АЭС в Украине.

Как известно, Чернобыль был захвачен российскими войсками, которые находились там в течение пяти недель – до 31 марта. МАГАТЭ потеряло связь с атомной станцией 10 марта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2022
валюта курс
EUR 3.0084
USD 2.7967
RUB 3.5307
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0084 -0.0179
USD 2.7967 -0.0126
RUB 3.5307 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9750 3.0090
USD 2.7620 2.7820
RUB 2.8000 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0900
EUR/RUB 83.6000 107.0000
USD/RUB 77.6000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте