Прямая связь между Чернобыльской АЭС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник возобновлена. Об этом говорится в заявлении для прессы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулятор теперь может напрямую связаться со станцией, когда ему необходимо", - отметил Гросси.

По его словам, миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить ЧАЭС в конце апреля, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, охраны и радиологической защиты, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга".

Что касается 15 действующих в стране реакторов на четырех атомных электростанциях, то, по информации украинской стороны, семь из них в настоящее время подключены к сети, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, два на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. АЭС. Восемь других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве. При этом системы безопасности остаются в рабочем состоянии на четырех АЭС, и они также по-прежнему имеют внешнее электроснабжение.

В то же время МАГАТЭ заявило, что до сих пор не получает дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, но такие данные передаются в штаб-квартиру МАГАТЭ с других АЭС в Украине.

Как известно, Чернобыль был захвачен российскими войсками, которые находились там в течение пяти недель – до 31 марта. МАГАТЭ потеряло связь с атомной станцией 10 марта.