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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
STARLINK ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ
17:13 19.04.2022
Starlink приступил к работе над открытием представительства в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную позитивную новость - Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", - написал вице-премьер в Telegram-канале.
Федоров поручил соответствующим органам ускорить необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот.
Вице-премьер рассказал, что на сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.
Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение, его нельзя отключить или взломать.
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