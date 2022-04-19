Starlink приступил к работе над открытием представительства в Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную позитивную новость - Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", - написал вице-премьер в Telegram-канале.

Федоров поручил соответствующим органам ускорить необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот.

Вице-премьер рассказал, что на сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли. Она работает через расположенные на орбите спутники. Такой интернет обеспечивает быстрое и бесперебойное соединение, его нельзя отключить или взломать.