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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАВИА С 29 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В КАЗАХСТАН
13:19 19.04.2022
С 29 апреля 2022 года компания «Белавиа» планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы. Такая информация размещена на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Так, рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск-Алматы - с 3 до 7 рейсов в неделю.
Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю. Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
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