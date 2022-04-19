С 29 апреля 2022 года компания «Белавиа» планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы. Такая информация размещена на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск-Алматы - с 3 до 7 рейсов в неделю.

Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю. Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.