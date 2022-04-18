Оборот торговли услугами в 2021 году вырос во всех государствах ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, сальдо торговли услугами изменялось разнонаправленно. В Армении и Беларуси положительное сальдо увеличилось в 4,2 раза и на 17,2% соответственно. В Казахстане отрицательное сальдо торговли услугами сократилось на 40,6%, в Кыргызстане – на 4,2%. В России отрицательное сальдо выросло на 18,9%.

В структуре экспорта и импорта услуг всех стран Союза значительную долю составляли транспортные услуги: до 68% всего объема экспорта в Казахстане и до 71,6% объема импорта в Кыргызстане.

По сравнению с другими видами услуг поездки восстанавливались медленнее, но сохранили значительную долю в общем объеме услуг.

В Армении и Беларуси экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг составил 22,8% и 31,4% соответственно от общего объема экспорта.