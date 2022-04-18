НАЭК "Энергоатом" договаривается с британской Urenco Group о дополнительных поставках уранового концентрата для украинских АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома по итогам переговоров главы НАЭК Петра Котина с руководством Urenco Group.

По словам Котина, любое сотрудничество со страной-агрессором, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлемо. Поэтому в Энергоатоме рассчитывают на договоренности об увеличении закупок у британской компании, доля которой на мировом рынке услуг по обогащению урана достигает почти 30.

Urenco Group специализируется на обогащении урана по технологии газовых центрифуг. Компания поставляет топливо для атомных электростанций в 15 стран мира, преимущественно в Европу и США. Имеет мощности по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – в равных долях немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE.