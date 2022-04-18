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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
MONOBANK ПРЕКРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ В БЕЛАРУСИ
17:27 18.04.2022
Украинский monobank больше не работает с клиентами Беларуси. Об этом 18 апреля сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"С сегодня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие территории: Россия, Беларусь, Крым, ЛДНР, Северная Корея, Сирия, Эритрея. В общей сложности 11 251 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счета этих людей будут закрыты.
"Им рекомендованы карты платежной системы "Мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - написал Гороховский.
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