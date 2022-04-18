Решением Совета Евразийской экономической комиссии предусмотрена возможность помещать под специальную таможенную процедуру еще один тип гражданских пассажирских самолетов для их вывоза из ЕАЭС в целях ремонта и (или) технического обслуживания и обратного ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Как сообщает ЕЭК, также Совет ЕЭК увеличил срок (с шести месяцев до двух лет), в течение которого помещенные под специальную таможенную процедуру гражданские пассажирские самолеты, авиадвигатели и запасные части могут ввозиться обратно после ремонта и (или) технического обслуживания.