По государственной программе релокации из мест боевых действий перемещено 400 предприятий, более 200 из которых уже работают. Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.

"Мы перевезли 400 предприятий. Уже более 200 предприятий работают. Мы для них обеспечиваем и помещения, и подключение, и помощь в расселении работников", – рассказала Свириденко, которую цитирует Укринформ.

Она добавила, что заявку на релокацию на сайте Минэкономики подали более тысячи предприятий.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

В настоящее время осуществляется перемещение предприятий в один из девяти регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ривненская области)