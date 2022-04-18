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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СВЫШЕ 200 ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ПО ПРОГРАММЕ РЕЛОКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ УЖЕ РАБОТАЮТ
14:46 18.04.2022
По государственной программе релокации из мест боевых действий перемещено 400 предприятий, более 200 из которых уже работают. Об этом рассказала первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.
"Мы перевезли 400 предприятий. Уже более 200 предприятий работают. Мы для них обеспечиваем и помещения, и подключение, и помощь в расселении работников", – рассказала Свириденко, которую цитирует Укринформ.
Она добавила, что заявку на релокацию на сайте Минэкономики подали более тысячи предприятий.
Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.
В настоящее время осуществляется перемещение предприятий в один из девяти регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ривненская области)
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