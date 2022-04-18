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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ПРОМТОВАРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕЕСТРЕ


13:32 18.04.2022

Решением Совета Евразийской экономической комиссии в качестве меры поддержки бизнеса стран ЕАЭС на один год продлен срок действия акта экспертизы товаров, находящихся в Евразийском реестре.

Напомним, что документ необходим для включения сведений о товаре в евразийский реестр промышленных товаров, формируемый комиссией по правилам страны происхождения товаров для целей госзакупок.

Как сообщает ЕЭК, решение подготовлено в рамках исполнения перечня мер по повышению устойчивости экономик стан Союза (распоряжение Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 12).

Действующий до принятия решения срок акта экспертизы составлял один год, в соответствии с новым решением этот срок будет увеличен вдвое. Отметим, что для вновь включенных в реестр товаров срок действия актов составит два года.

«Мы полагаем, что это решение существенно снизит издержки бизнеса, связанные с получением документов и проведением экспертиз, необходимых для включения в Евразийский реестр. А также станет стимулом для новых поставщиков и производителей участвовать в госзакупках всех странах Союза», – прокомментировал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев.

Отметим, что на сегодня в Евразийский реестр промышленных товаров включены 5119 промышленных товара и сведения о 50 производителях стран-участниц ЕАЭС.

Принятым решением также до 30 июня 2023 года пролонгируется возможность включения сведений о товаре в Евразийский реестр на основании сертификата формы СТ-1.

Кроме того, решением предусматривается внесение изменений в приложение № 1 к Правилам страны происхождения товаров для целей госзакупок в части добавления кода ТН ВЭД ЕАЭС и наименования «из 3907 Термопластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог» к лакокрасочным материалам, а также корректировки наименования и утвержденных условий и операций для погрузчиков леса.
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