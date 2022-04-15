Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о выделении волокнообразующего полиэтилентерефталата в отдельную позицию ТН ВЭД ЕАЭС и установлении в отношении него ставки ввозной таможенной пошлины в размере 0% сроком на 1 год. При этом в новой позиции товары будут классифицироваться только при подтверждении их целевого назначения уполномоченным органом государства-члена.

Как сообщает ЕЭК, полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный промышленный полимер, применяемый для производства волокон и нитей (волокнообразующий полиэтилентерефталат), пленок (пленочный полиэтилентерефталат), пластиковых емкостей различного вида и назначения (бутылочный полиэтилентерефталат).

«Пленочный и бутылочный полиэтилентерефталат выпускается в Евразийском экономическом союзе. В то же время волокнообразующий полиэтилентерефталат, который используется производителями полиэфирной технической нити и полиэфирных технических тканей, в основном закупается в Китае», - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он уточнил, что принятие меры таможенно-тарифного регулирования позволит увеличить загрузку производственных мощностей предприятий, изготавливающих товары из волокнообразующего полиэтилентерефталата, а также повысить их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами.

«Одновременно потребители волокнообразующего полиэтилентерефталата выразили готовность наладить кооперационные связи с внутренними производителями для организации выпуска продукции требуемого качества и взаимовыгодного сотрудничества», - добавил директор департамента ЕЭК.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.