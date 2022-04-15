На сегодня в Украине засеяно сахарной свеклой около 110 тысяч гектаров, что составляет две трети от запланированной площади. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Посев идет активно. В настоящее время засеяно уже около 2 млн га, что примерно соответствует показателю прошлого года. В том числе сеются такие важные культуры для потребления, как сахарная свекла. Она засеяна на 110 тыс. га из плановых 170 тыс. га. То есть две трети. Поэтому как минимум с сахаром украинцы точно будут», - подчеркнул Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

Не приостановила посевную кампанию, по его словам, и ситуация с критическим дефицитом дизельного топлива.

«Самый большой вызов нынешней кампании - обеспечение аграриев дизтопливом. Поскольку оккупанты целенаправленно уничтожают нефтебазы и производство. Несмотря на все сложности, отсутствие топлива не приостановило посевную. Но это критический фактор, за которым мы ежедневно следим. И за его балансом, и за наличием. Мы общаемся с дистрибьюторами и с аграриями. Сейчас фактически доставка дизтоплива происходит «с колёс». Импортируемое максимально довозится из цистерн к тракторам, на поля, к сельхозтехнике. Всё работает в режиме нон-стоп – 24/7», - уверил замминистра.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 апреля заявил, что посевную кампанию начали во всех областях Украины, кроме Луганской. В Минагрополитики ожидают, что в Украине будет засеяно примерно 70% всех посевных площадей.