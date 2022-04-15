Совет Евразийской экономической комиссии увеличил до двух лет временный ввоз некоторых категорий товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Как сообщает ЕЭК, предельный срок временного ввоза продлевается для товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно.

Речь идет о четырех категориях товаров. Первая – контейнеры и многооборотная тара, к которой относятся контейнеры, поддоны, иные виды многооборотной тары и упаковки.

Вторая – товары, временно ввозимые в целях оказания содействия внешнеэкономической деятельности и международному сотрудничеству. Сюда входят товары для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах и других подобных мероприятиях, образцы товаров, рекламные материалы, рекламные фильмы, товары для испытаний, проверок, экспериментов, профессиональное оборудование, чертежи, планы, модели, штампы, носители цифровой информации.

Третья – товары, временно ввозимые для целей применения в сферах науки, культуры, кинематографии, спорта и туризма. Это, в частности, оборудование и материалы, используемые для научно-исследовательских и образовательных целей, театральные (цирк, кино) костюмы, сценическое оборудование, кино- и видеофильмы, слайды, фотографии, плакаты, товары для спортивных соревнований, культурные ценности (для тех, «возраст» которых – не старше 100 лет; для культурных ценностей старше 100 лет – на срок их временного ввоза), книги, периодические издания, публикации и документы, связанные с образованием, наукой и культурой.

В четвертую категорию – иных товаров – входят спасательное, медицинское и лабораторное оборудование, товары для обеспечения социально-бытовых условий жизни экипажей иностранных морских судов, профессиональное кинематографическое оборудование, оборудование прессы, радио или телевидения, животные для откорма, дрессировки, обучения, вагонные тележки, используемые при смене колеи, плавучие или работающие под водой буровые платформы для проведения геологоразведочных работ, суда, используемые в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов, парусные суда со вспомогательным двигателем или без него, моторные лодки или катера при условии их использования в некоммерческих целях.

Соответствующие поправки в решение Совета комиссии от 20 сентября 2019 года № 109 инициированы Республикой Беларусь и поддержаны государствами Евразийского экономического союза в целях реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств-членов, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденного распоряжением Совета комиссии от 17 марта 2022 года № 12.

Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.