МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны. Об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются», - сказала Георгиева, которую цитирует Укринформ.

Директор-распорядитель МВФ добавила, что сейчас для мира непосредственными приоритетами являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

«Из мирового опыта мы знаем, что конфликт есть врагом развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам», - сказала она.