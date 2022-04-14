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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛИТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРУЗОВИКОВ – ГТК БЕЛАРУСИ
12:38 15.04.2022
Литовская сторона продолжает не выполнять нормы по оформлению грузовых транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в отдельных пунктах пропуска литовские таможенники не оформляют даже половины от требуемого.
С учетом того, что белорусские и российские перевозчики должны до 16 апреля покинуть территорию Европейского Союза, очереди стали еще больше, а оформлении литовской стороной – еще медленнее.
Так, в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») в течение последней недели в среднем выполнялась только 45% установленной нормы по оформлению транспортных средств. Не лучше ситуация складывалась и в пункте пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), где оформлялось лишь 60% от следующего потока авто. А в литовском «Шальчининкае» («Бенякони») - 70% транспортных средств.
В абсолютных цифрах, в отдельные дни в том же «Мядининкае» сопредельная сторона за сутки оформляла только 200 автомобилей при необходимых 500, а в «Шальчининкае» - 130 из предусмотренных 250.
В целом, за последние сутки литовскими таможенниками норма выполнена только на 66%.
О том, что белорусским таможенникам литовская сторона не подает транспортные средства свидетельствуют фото с камер видеонаблюдения, установленных в пунктах пропуска, утверждают в ГТК.
«Белорусская сторона принимает все транспортные средства, подачу которых обеспечивает сопредельная сторона, в полной мере выполняет установленные обязательства и готова принимать сверх положенных норм», - отметили в ведомстве.
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