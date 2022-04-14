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НБУ ОСТАВИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 10%


10:12 15.04.2022

Национальный банк Украины отложил рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки. Она будет оставаться на уровне 10%. Об этом в выступлении по текущей ситуации в экономике Украины и перспективам ее дальнейшего развития сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

«Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. Следовательно, учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%», - отметил Шевченко, которого цитирует пресс-служба Национального банка Украины.

По его словам, при текущих условиях рыночные монетарные инструменты оказывают незначительное влияние на работу денежно-кредитного и валютного рынков. Поэтому к вопросу применения учетной ставки и других монетарных инструментов регулятор вернется после возобновления действенности каналов монетарной трансмиссии.

Глава НБУ также в очередной раз подчеркнул, что банковская система Украины остается устойчивой и ликвидной, крепко держит финансовую оборону страны в сверхсложных условиях военного положения, помогая переходу экономики на "военные рельсы".

НБУ ожидает по итогам 2022 года, что инфляция может превысить отметку в 20%, но будет оставаться контролируемой.
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