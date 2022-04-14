Инициативы стран Евразийского экономического союза, направленные на реализацию перечня мер по повышению устойчивости экономик ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, обсудили на заседании рабочей группы высокого уровня 14 апреля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, рассмотрены предложения по снижению ставок ввозных таможенных пошлин и предоставлению тарифных льгот на товары критического импорта, а также инициатива российской стороны по увеличению стоимостных и весовых норм ввоза товаров для личного пользования.

Кроме того, в центре внимания были ограничительные меры, вводимые государствами в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Стороны обсудили, какие шаги необходимы для сохранения кооперационных цепочек между промышленными предприятиями государств.

Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, комиссия в ежедневном режиме работает над реализацией согласованных мер. Оперативная реакция со стороны уполномоченных органов государств-членов позволит стабилизировать ситуацию и избежать перебоев с поставкой необходимых товаров.

Большое внимание было уделено механизму расчетов в национальных валютах и порядку перечисления в доход государств-членов сумм ввозных таможенных, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

После доработки проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета комиссии.