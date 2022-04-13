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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОЛУЧИЛА 15 УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СПУТНИКОВОМУ ИНТЕРНЕТУ STARLINK
12:49 14.04.2022
Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету StarLink. Об этом говорится на правительственном портале.
Так, УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.
Напомним, 28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink.
Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.
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