СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОЛУЧИЛА 15 УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СПУТНИКОВОМУ ИНТЕРНЕТУ STARLINK

12:49 14.04.2022 Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету StarLink. Об этом говорится на правительственном портале. Так, УЗ получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго. Эти системы железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX. Напомним, 28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink. Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и его пригорода Романовки, освобожденных от российских военных.