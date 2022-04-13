Совещание на уровне министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в режиме видеосвязи 13 апреля провел министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков.

«Для ускорения процесса согласования нормативных документов, необходимых для создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, прошли двусторонние встречи с министрами энергетики стран-участниц ЕАЭС. Нормативная база проработана с экспертами и на более высоком уровне, однако разногласия еще остаются. Принимая во внимание стратегическую значимость этого вопроса, нам очень важно прийти к консенсусу», - обозначил суть повестки заседания Темирбек Асанбеков.

Как сообщает ЕЭК, министры энергетики стран ЕАЭС обсудили взаимоотношения участников рынка, вопросы транспортировки нефти и нефтепродуктов с точки зрения удовлетворения в первую очередь внутренних потребностей в энергоресурсах партнеров по Союзу, а также правовые основы взаимоотношений с третьими странами, особенно когда они выступают в роли транзитной территории.

Стороны доработают отдельные положения проекта договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, касающиеся определения технических возможностей транспортировки нефти, информационного обмена и условий договора на оказание услуг по транспортировке нефти.

Общие энергетические рынки должны заработать к 2025 году. Их создание – важная составляющая интеграционной повестки стран евразийской «пятерки».