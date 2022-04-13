В Украине уже засеяно около 2 миллионов гектаров посевных площадей, несмотря на военную агрессию со стороны российской федерации. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, выступая на выставке Prague Karlsbourse.

"Украинские фермеры намерены продолжать посевную, несмотря на все вызовы. На данный момент уже засеяно около 2 миллионов гектаров", - подчеркнул Тарас Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

Высоцкий отметил, что в министерстве ожидают, что в Украине будет засеяно примерно 70% всех посевных площадей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 апреля заявил, что посевную кампанию начали во всех областях Украины, кроме Луганской.