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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЕАЭС ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ
14:56 13.04.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на развитие кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования.
Как сообщает ЕЭК, принятый документ будет способствовать развитию производства продукции судостроения на территории Союза с учетом приоритетных направлений модернизации экономики, организации и развитию в ЕАЭС импортозамещающих производств, усилению сотрудничества евразийских предприятий судостроительной отрасли и наращиванию их кооперационных связей.
«У этой рекомендации есть важное качественное отличие от других подобных документов – в приложении к ней судостроение разобрано до «винтиков», благодаря чему производители могут видеть, что мы производим сами, а что завозим из третьих стран», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Таким образом, документ создает уникальный информационный ресурс, открывающий государствам Союза новые возможности для участия в реализуемых Российской Федерацией проектах в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования.
«В условиях нынешней геополитической ситуации это является взаимовыгодным подходом к налаживанию кооперации в нашем Союзе и импортозамещению комплектующих и оборудования, выпускаемых в третьих странах и импортируемых в ЕАЭС», – подчеркнул Артак Камалян.
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