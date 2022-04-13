Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новые версии структур таможенных документов.

Как сообщает ЕЭК, они содержат комплексные изменения, новые версии позволяют, в частности, расширить возможности автоматизированного таможенного контроля лесоматериалов в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывать сведения в электронном виде в отношении ранее ввезенных идентичных товаров для оптимизации контроля таможенной стоимости товаров и т.д.

Решения коллегии в этой сфере вступят в силу с 1 октября 2022 года с учетом необходимости доработки информационных систем таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности стран Евразийского экономического союза.