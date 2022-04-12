Украина усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом сообщил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«На границе с Молдовой на участке с Приднестровьем и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим совместно с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги», - сказал Демченко.

По его словам, после того как российские войска под давлением ВСУ были вынуждены уйти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей.

«В Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники уже вышли на места дислокации, где находятся пограничные отделения, подняли государственные флаги. Сейчас проходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования. Не исключается работа ДРГ и обстрелы сопредельной территории», - сказал Демченко.