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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА УСИЛИЛА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ
15:16 12.04.2022
Украина усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Об этом сообщил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«На границе с Молдовой на участке с Приднестровьем и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим совместно с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги», - сказал Демченко.
По его словам, после того как российские войска под давлением ВСУ были вынуждены уйти из Киевской, Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей.
«В Киевской, Черниговской и Сумской областях наши пограничники уже вышли на места дислокации, где находятся пограничные отделения, подняли государственные флаги. Сейчас проходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования. Не исключается работа ДРГ и обстрелы сопредельной территории», - сказал Демченко.
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