Период обслуживания новых виртуальных карт, которые выпускает ЮMoney, с 31 марта 2022 года увеличился до шести лет. Такое решение принято, чтобы поддержать клиентов, которые столкнулись с ограничениями, вызванными приостановкой работы международных платежных систем в России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, срок действия пластиковых и виртуальных карт ЮMoney, выпущенных до 31 марта 2022 года, будет продлен автоматически — перевыпускать их не нужно. Информация о сроке продления карты придет на электронную почту пользователя.

Напомним, что выпущенные в России карты международных платежных систем работают на инфраструктуре НСПК. Держатели этих карт по-прежнему могут снимать наличные, делать переводы и платить за покупки.

Команда ЮMoney продолжает развивать платежные сервисы и прорабатывать альтернативные решения для оплаты покупок.

ЮMoney — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. ЮMoney — самый популярный в РФ сервис электронных платежей (по данным Mediascope за 2020 год), через который рассчитываются больше половины российских пользователей интернета. В ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard®, уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. ЮKassa — цифровая финтех-платформа ЮMoney, которая лидирует среди специализированных платежных сервисов для бизнеса в России (по данным «РБК Исследование Рынков», 2021 год). С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.