В ходе заседания организационного комитета Евразийского экономического форума 8 апреля утверждена его концепция с тематикой «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

Как сообщает ЕЭК, программа форума предполагает проведение пленарного заседания с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также шести панельных сессий.

На одной из них намечено рассмотреть перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений. В ее рамках предполагается проведение ряда дискуссионных сессий: «Стратегия – 2025: формируя образ будущего ЕАЭС. Новые сферы

и направления сотрудничества в ЕАЭС», «Перспективы внутреннего рынка Союза без препятствий. Пути развития», «Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее», «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными международными партнерами: взаимовыгодное сотрудничество в Большой Евразии».

Другая панельная сессия будет посвящена финансовым рынкам и институтам развития (банкам развития). На ней участники обсудят возможности для макроэкономической стабильности и точки роста экономик стран ЕАЭС. Для обсуждения предложены следующие темы: «Роль биржевых финансовых инструментов, номинированных в национальных валютах государств ЕАЭС, в стимулировании экономического роста»; «Практические аспекты формирования интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС. Механизмы прямого курсообразования национальных валют государств – членов Союза», «Пути расширения использования национальных валют государств-членов ЕАЭС при расчетах в рамках взаимной торговли», «Международный опыт в реализации программ целевого содействия экономическому развитию. Международные программы и проекты инклюзивного развития».

На третьей панельной сессии намечено рассмотреть вопросы промышленности и АПК как драйверов экономического роста Союза и обеспечения экономической безопасности. Будут обсуждены: «Основные направления промышленного сотрудничества: ключевые тренды, инструменты реализации, вызовы и риски», «Цифровая модернизация агропромышленного комплекса ЕАЭС», «Техническое регулирование в интересах людей и бизнеса», «Ювелирная повестка ЕАЭС: результаты, перспективы и возможности».

Темой четвертой панельной сессии станет энергетическая и транспортная инфраструктура для содействия экономическому развитию. Она включит в себя ряд подсессий: «Транспортный комплекс – каркас евразийской экономической интеграции», «Совет руководителей уполномоченных органов в сфере транспорта», «Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС», «Совет руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики».

На пятой панельной сессии, касающейся вопросов цифровой повестки Союза 2.0, планируется обсуждение следующих направлений: «Электронная торговля: опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС», «Цифровое развитие ЕАЭС как ключ к эффективной интеграции», «Общественная приемная» блока по конкуренции и антимонопольному регулированию», «Диалог бизнеса с таможенными службами ЕАЭС».

Еще на одной панельной сессии будут рассмотрены новые направления взаимодействия в ЕАЭС, включая следующие темы: «Туристическая отрасль – новый виток расширения экономического сотрудничества», «Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования», «Стратегия – 2025: взгляд молодежи на развитие ЕАЭС».

Выставочная часть предполагает экспозицию товаров агропромышленного комплекса с демонстрацией достижений и перспектив развития сферы.

Кроме того, планируется проведение Делового совета ЕАЭС с бизнес-диалогом, организуемым Комиссией.

Утверждена кандидатура модератора пленарного заседания – руководителя РСПП Александра Шохина.

Комиссия совместно с оператором форума активно работает над определением модераторов, спикеров и участников форума, а также содержательным наполнением панельных сессий.

Напомним, форум состоится 26 мая текущего года в Бишкеке в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета.