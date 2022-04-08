Украина отказывается от введенного 5 марта запрета на экспорт живого крупного рогатого скота, говядины и субпродуктов. Нулевые квоты заменяют лицензированием экспорта этих товаров. Соответствующее постановление №422 «О внесении изменений в приложения 1 и 5 к постановлению Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1424» опубликовано на правительственном портале.

Так, согласно указанному постановлению, из перечня товаров, запрещенных к экспорту постановлением Кабинета Министров Украины №207 от 5 марта, исключен, в частности, крупный рогатый скот, мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов, передает Укринформ.

Вместо нулевых квот на вышеуказанные группы товаров введено лицензирование их экспорта.

Кабинет министров 5 марта внес изменения в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, обнулив квоты на экспорт ряда продовольственных товаров. Постановлением правительства №207 были снижены до нуля квоты на экспорт живого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли.