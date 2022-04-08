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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ В ФЕВРАЛЕ НА 61,6%
10:59 11.04.2022
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, на конец февраля 2022 года составила 984,6 тысячи человек.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2021 года безработица сократилась на 61,6%.
Таким образом, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 2,8%.
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