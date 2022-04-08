СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ В ФЕВРАЛЕ НА 61,6%

10:59 11.04.2022 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, на конец февраля 2022 года составила 984,6 тысячи человек. Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичной датой 2021 года безработица сократилась на 61,6%. Таким образом, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 2,8%.