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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМИЛА ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ С РОССИЕЙ
09:52 11.04.2022
Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России, что, по оценке Минэкономики, будет ежегодно блокировать валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.
«Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России. Мы юридически закрепили фактическое прекращение торговых отношений с российской федерацией, которое произошло 24 февраля. Сегодня мы официально оформили полное прекращение торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция России не сможет быть ввезена на территорию нашего государства. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство», - говорится в сообщении.
По оценке Министерства экономики, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов.
«Эти средства не получат бюджет врага, а значит, уменьшатся его потенциальные возможности финансировать войну. Такой шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к усилению санкций против России. Среди них – введение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и, таким образом, будут способствовать нашей победе», - отметила Свириденко.
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