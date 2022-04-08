Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России, что, по оценке Минэкономики, будет ежегодно блокировать валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.

«Украина устанавливает полное эмбарго на импорт товаров из России. Мы юридически закрепили фактическое прекращение торговых отношений с российской федерацией, которое произошло 24 февраля. Сегодня мы официально оформили полное прекращение торговли товарами с государством-агрессором. Отныне никакая продукция России не сможет быть ввезена на территорию нашего государства. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство», - говорится в сообщении.

По оценке Министерства экономики, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на 6 млрд долларов.

«Эти средства не получат бюджет врага, а значит, уменьшатся его потенциальные возможности финансировать войну. Такой шаг Украины может служить примером для наших западных партнеров и будет стимулировать их к усилению санкций против России. Среди них – введение энергетического эмбарго и изоляции всех российских банков. Именно такие действия станут нашим вкладом в обескровливание экономики России и, таким образом, будут способствовать нашей победе», - отметила Свириденко.