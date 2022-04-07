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ЦБ РФ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 17%


12:03 08.04.2022

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов, до 17,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года.
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