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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА €3 МЛРД ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ


17:03 07.04.2022

Украина получила около трех миллиардов евро финансовой помощи от партнеров. Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

"На сегодня мы ведем переговоры на общую сумму около 7 млрд евро, из них получили уже около 3 млрд евро", - сказал Марченко, которого цитирует Укринформ.

В частности, в четверг министр подписал соглашение с Германией на связанный кредитна сумму 150 млн евро. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила 300 млн евро кредитных средств от Франции, а от США – 500 млн долларов безвозвратной помощи.

Марченко отметил, что больше всего перспектив он видит в коллективном механизме поддержки. Так, Минфин ведет переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В частности, Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. С МВФ обсуждается возможность предоставления Украине специальных прав заимствований (как грант или как кредит) других стран.

Кроме того, Канада готова предоставить кредит в 500 млн долларов.

Потери государственного бюджета за каждый день войны составляют около 2 млрд грн.
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