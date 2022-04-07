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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА МЕЛАМИНА В ЕАЭС


13:45 07.04.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о применении антидемпинговой меры в отношении меламина из КНР.

Как сообщает ЕЭК, при этом были одобрены предложенные крупными китайскими компаниями обязательства, позволяющие осуществлять поставки без уплаты антидемпинговой пошлины, установленной на уровне от 15,22 до 19,08%. На указанные предприятия приходится практически весь импорт товара в Евразийский экономический союз.

«Решение направлено на обеспечение стабильного функционирования рынка меламина в Союзе путем балансировки интересов производителей и потребителей, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – В частности, документом зафиксированы объемы импорта китайской продукции по определенной формуле цены. Одновременно утверждены рекомендованные подходы к осуществлению поставок на внутренний рынок производителями меламина из ЕАЭС».

Министр ЕЭК особо подчеркнул важность принятия таких комплексных решений для поддержания устойчивости экономик государств Союза в условиях имеющихся внешних ограничений.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Меламин предназначается для получения синтетических смол, используемых в производстве декоративного ламината, клеев, красок, лаков, в машиностроении, текстильной и бумажной промышленности. Помимо этого, меламин используется в производстве пластиков и предметов для домашнего хозяйства, огнезащитных реактивов, огнеупорных покрытий и изделий, а также для пластификации бетона.
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