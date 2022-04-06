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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 2%


12:26 07.04.2022

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,1 миллиона, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Как сообщает пресс-служба НБУ, резервы выросли прежде всего благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга.

В течение марта динамику резервов определяли три фактора. Первый – операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили $3,274 миллиарда. В частности, 1,006 млн специальных прав заимствований поступили от МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования RFI, 639 млн евро – от Европейского инвестиционного банка, 588 млн евро – от Европейского союза, а также $111 млн и 312 млн евро – от Всемирного банка.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $283 млн. Из этой суммы $205 млн направлено на обслуживание еврооблигаций и $44 млн – на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте.

Кроме того, в марте Национальный банк и правительство уплатили $680 млн в пользу МВФ.

Второй фактор – операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком", – сообщают в Нацбанке.

Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке $2,476 млрд и выкупил $748 млн. Чистая продажа валюты центробанком составляет $1,728 млрд.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $28 млн.
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