Латвия хочет заморозить счета расположенных в Юрмале санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», принадлежащих госструктурам Беларуси и России.

Соответствующее обращение направлено в суд для рассмотрения вопроса, пишет Delfi.

Судебная администрация обратилась в суд с просьбой оценить возможность замораживания недвижимости. Санаторий «Белоруссия» принадлежит Управлению делами президента Беларуси, то есть фактически контролируется Лукашенко, против которого введены персональные санкции.

В свою очередь санаторий «Янтарный берег» является филиалом «Оздоровительного центре «Бор» Управления делами президента России.

Оба санатория включены в список юридических лиц, связанных с санкциями.