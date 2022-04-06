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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛАТВИЯ ХОЧЕТ ЗАМОРОЗИТЬ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ САНАТОРИЕВ «БЕЛОРУССИЯ» И «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ»
10:45 07.04.2022
Латвия хочет заморозить счета расположенных в Юрмале санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», принадлежащих госструктурам Беларуси и России.
Соответствующее обращение направлено в суд для рассмотрения вопроса, пишет Delfi.
Судебная администрация обратилась в суд с просьбой оценить возможность замораживания недвижимости. Санаторий «Белоруссия» принадлежит Управлению делами президента Беларуси, то есть фактически контролируется Лукашенко, против которого введены персональные санкции.
В свою очередь санаторий «Янтарный берег» является филиалом «Оздоровительного центре «Бор» Управления делами президента России.
Оба санатория включены в список юридических лиц, связанных с санкциями.
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