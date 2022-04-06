|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГБР УКРАИНЫ ИНИЦИИРУЕТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЕЩЕ 234 БЕЛОРУССКИХ ВАГОНОВ
17:57 06.04.2022
Государственное бюро расследований Украины инициирует национализацию еще 234 вагонов из Беларуси. Об этом сообщает Телеграм-канал Государственного бюро расследований.
«В ходе оперативных мероприятий работники ГБР обнаружили в Запорожской и Днепропетровской области 886 пустых железнодорожных вагонов. 652 вагона принадлежат российским предприятиям, 234 – белорусским. ГБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направления средств от их аренды на нужды ВСУ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бюро уже обратилось к руководителю военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направление средств от их аренды на нужды ВСУ.
Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество РФ на миллионы долларов, в том числе уже обнаружено около 3000 железнодорожных вагонов, принадлежащих России и Беларуси.
Как сообщалось, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов, обнаруженных в Черкасской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2022
Курсы в банках
на 06.04.2022
Конвертация в банках
на 06.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте