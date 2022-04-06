Государственное бюро расследований Украины инициирует национализацию еще 234 вагонов из Беларуси. Об этом сообщает Телеграм-канал Государственного бюро расследований.

«В ходе оперативных мероприятий работники ГБР обнаружили в Запорожской и Днепропетровской области 886 пустых железнодорожных вагонов. 652 вагона принадлежат российским предприятиям, 234 – белорусским. ГБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направления средств от их аренды на нужды ВСУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюро уже обратилось к руководителю военно-гражданских администраций Днепропетровской и Запорожской областей с инициативой принудительного изъятия вагонов и направление средств от их аренды на нужды ВСУ.

Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество РФ на миллионы долларов, в том числе уже обнаружено около 3000 железнодорожных вагонов, принадлежащих России и Беларуси.

Как сообщалось, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 российских и белорусских железнодорожных вагонов, обнаруженных в Черкасской области.