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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРУШЕННОЙ ВОЙНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ СОЗДАЛИ ФОНД
16:50 06.04.2022
Энергетическое сообщество приняло решение о создании Фонда энергетической поддержки Украины для противодействия последствиям российского вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.
Донорами Фонда энергетической поддержки Украины станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.
Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, совершенных российскими военными агрессорами.
Предполагается, что Минэнерго будет координировать запросы украинских компаний на проведение восстановительных работ. В то же время, процедуру избрания поставщиков будут реализовывать международные закупочные агентства с опытом в сфере энергетики.
Предпочтение в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.
По информации Укринформа, входящие в Польскую ассоциацию передачи и распределения электроэнергии, предоставили Украине вспомогательные материалы и оборудование для проведения работ по восстановлению энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.
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