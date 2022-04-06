Энергетическое сообщество приняло решение о создании Фонда энергетической поддержки Украины для противодействия последствиям российского вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

Донорами Фонда энергетической поддержки Украины станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, совершенных российскими военными агрессорами.

Предполагается, что Минэнерго будет координировать запросы украинских компаний на проведение восстановительных работ. В то же время, процедуру избрания поставщиков будут реализовывать международные закупочные агентства с опытом в сфере энергетики.

Предпочтение в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.

По информации Укринформа, входящие в Польскую ассоциацию передачи и распределения электроэнергии, предоставили Украине вспомогательные материалы и оборудование для проведения работ по восстановлению энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.