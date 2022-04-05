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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОБНУЛИЛ ПОШЛИНЫ НА НОВЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УПРОСТИЛ ПРОЦЕДУРЫ ИМПОРТА
10:15 06.04.2022
Совет ЕЭК обнулил пошлины на новые группы товаров и упростил процедуры импорта. Об этом сообщает Telegram-канал ЕЭК.
Согласно информации, в новый список вошли продукты питания и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, комплектующие для производства и ремонта транспортных средств. При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение будет принято в ближайшее время.
«Также в условиях внешних ограничений и с учетом сжатых сроков действия меры таможенно-тарифного регулирования решено упростить процесс ее практической реализации, отказавшись от необходимости подтверждения целевого назначения основной части ввозимых товаров», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он уточнил, что упрощение затрагивает в том числе и ранее одобренные Комиссией льготы.
Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.
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