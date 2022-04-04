Изменения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, необходимые для реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, перемещения транспортных средств международной перевозки с находящимися на них припасами, согласовали члены экспертной группы таможенного блока Евразийской экономической комиссии и стран Союза.

Как сообщает ЕЭК, всего на заседании группы, которое продолжалось в течение нескольких дней, обсуждены порядка 100 изменений ТК ЕАЭС по приоритетным вопросам, предложенным союзными государствами и Комиссией. Работа ведется в рамках подготовки первого проекта протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС.

В центре внимания также были темы совершенствования таможенной процедуры таможенного транзита, применения таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада, беспошлинной торговли, таможенного склада и реэкспорта.

Отметим, что впервые за последние два года заседание профильной экспертной группы прошло в очном режиме, По мнению его участников, такой формат позволяет вести более эффективную работу над совершенствованием Таможенного кодекса.

Всего в 2022 году планируется рассмотреть и принять более 200 приоритетных поправок, которые будут включены в первый проект протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС. Поправки, предлагаемые странами ЕАЭС и комиссией, направлены на сокращение издержек бизнеса, исключение негативной правоприменительной и судебной практики за счет уточнения норм ТК ЕАЭС и устранения неурегулированных вопросов.