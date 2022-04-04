|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЭКСПЕРТЫ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОПРАВКИ ТК ЕАЭС
12:14 05.04.2022
Изменения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, необходимые для реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, перемещения транспортных средств международной перевозки с находящимися на них припасами, согласовали члены экспертной группы таможенного блока Евразийской экономической комиссии и стран Союза.
Как сообщает ЕЭК, всего на заседании группы, которое продолжалось в течение нескольких дней, обсуждены порядка 100 изменений ТК ЕАЭС по приоритетным вопросам, предложенным союзными государствами и Комиссией. Работа ведется в рамках подготовки первого проекта протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС.
В центре внимания также были темы совершенствования таможенной процедуры таможенного транзита, применения таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада, беспошлинной торговли, таможенного склада и реэкспорта.
Отметим, что впервые за последние два года заседание профильной экспертной группы прошло в очном режиме, По мнению его участников, такой формат позволяет вести более эффективную работу над совершенствованием Таможенного кодекса.
Всего в 2022 году планируется рассмотреть и принять более 200 приоритетных поправок, которые будут включены в первый проект протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС. Поправки, предлагаемые странами ЕАЭС и комиссией, направлены на сокращение издержек бизнеса, исключение негативной правоприменительной и судебной практики за счет уточнения норм ТК ЕАЭС и устранения неурегулированных вопросов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
Курсы в банках
на 05.04.2022
Конвертация в банках
на 05.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте