ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПЕРТЫ СТРАН ЕАЭС ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОПРАВКИ ТК ЕАЭС


12:14 05.04.2022

Изменения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, необходимые для реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, перемещения транспортных средств международной перевозки с находящимися на них припасами, согласовали члены экспертной группы таможенного блока Евразийской экономической комиссии и стран Союза.

Как сообщает ЕЭК, всего на заседании группы, которое продолжалось в течение нескольких дней, обсуждены порядка 100 изменений ТК ЕАЭС по приоритетным вопросам, предложенным союзными государствами и Комиссией. Работа ведется в рамках подготовки первого проекта протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС.

В центре внимания также были темы совершенствования таможенной процедуры таможенного транзита, применения таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада, беспошлинной торговли, таможенного склада и реэкспорта.

Отметим, что впервые за последние два года заседание профильной экспертной группы прошло в очном режиме, По мнению его участников, такой формат позволяет вести более эффективную работу над совершенствованием Таможенного кодекса.

Всего в 2022 году планируется рассмотреть и принять более 200 приоритетных поправок, которые будут включены в первый проект протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС. Поправки, предлагаемые странами ЕАЭС и комиссией, направлены на сокращение издержек бизнеса, исключение негативной правоприменительной и судебной практики за счет уточнения норм ТК ЕАЭС и устранения неурегулированных вопросов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
валюта курс
EUR 3.2585
USD 2.9475
RUB 3.5209
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2585 -0.0046
USD 2.9475 +0.0039
RUB 3.5209 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2300
USD 2.9100 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.1060
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте