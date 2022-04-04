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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРЕДОТВРАТИЛА ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В БЕЛАРУСЬ НА $500 ТЫСЯЧ
15:50 04.04.2022
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 тыс. шт. Общая рыночная стоимость продовольственных товаров, которые планировалось ими маркировать для экспорта в Беларусь, составляет более $500 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
«Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины и ТУ Государственного бюро расследований в Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт., принадлежащего белорусскому обществу. Указанными контрольными знаками его украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в Беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что правоохранители изъяли из обращения соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки.
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