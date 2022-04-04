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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРЯМЫЕ ПОТЕРИ УКРАИНЫ ОТ ВОЙНЫ СОСТАВЛЯЮТ $565 МЛРД


14:26 04.04.2022

По подсчетам Министерства экономики, прямые единовременные потери от российского вторжения на сегодняшний день достигают 565 млрд долларов, также недополучено 54 млрд долларов капитальных инвестиций. Об этом в эфире телемарафона заявил замминистра экономики Игорь Дядюра.

"По нашим последним подсчетам, прямые единовременные потери на сегодняшний день составляют 565 млрд долларов: 119 млрд приходится на инфраструктуру, 91 млрд - на потери гражданских объектов. И из-за войны Украина недополучила 54 млрд долларов капитальных инвестиций", - сказал Дядюра, которого цитирует Укринформ.

Кроме того, потери от войны оказывают долгосрочное влияние. Так, по расчетам Минэкономики, в текущем году потери ВВП Украины составят не менее 112 млрд долларов, к 2030 году - ориентировочно 1,2 трлн долларов.

По словам Дядюры, для оценки потерь, объем которых постоянно меняется, используются два подхода. Первый - это расчет прямых потерь от разрушений. При этом стоимость разрушенного объекта (дома, дороги, школы и т.п.) оценивается "с нуля".

Второй подход - расчет от общего влияния боевых действий. "Разрушением конкретных сооружений деструктивное влияние войны не ограничивается. Речь идет о недополучении инвестиций, потере рабочих мест, блокировании торговли", - пояснил Дядюра.

Он отметил, что на восстановление экономики уйдут годы.

Как сообщалось, министр финансов Украины Сергей Марченко 24 марта рассказал, что международные партнеры с начала войны предоставили Украине более 2 млрд долларов и 1 млрд евро помощи.

Минэкономики оценивает падение ВВП в первом квартале на уровне 16%, общегодовое падение может составить около 40% ВВП.

Украина требует создания специального фонда восстановления экономики, аналогичного европейским фондам развития и сопоставимого с ними по объему.
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