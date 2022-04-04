Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России, таким образом закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"На прошлой неделе мы официально обращались к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал Найем.

По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.