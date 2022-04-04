|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОЛЬША, ЛАТВИЯ, ЛИТВА И ЭСТОНИЯ ГОТОВЯТ ПОЛНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ БЕЛАРУСИ
12:51 04.04.2022
Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России, таким образом закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
"На прошлой неделе мы официально обращались к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", – написал Найем.
По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
Курсы в банках
на 04.04.2022
Конвертация в банках
на 04.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте