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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПОРТ УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ В МАРТЕ 2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ ВДВОЕ


12:14 04.04.2022

Из-за агрессии России экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем», - говорится в сообщении.

В марте Украина экспортировала 5,97 млн тонн продукции на $2,7 млрд. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью $5,3 млрд. В настоящее время главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и растительное масло.

Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тыс. тонн в феврале до 47 тыс. тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано, прежде всего, с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.

В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тыс. тонн пшеницы, 118 тыс. тонн подсолнечного масла, 40 тыс. тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.

В то же время из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму $5,9 млрд, то в марте – 1,6 млн тонн стоимостью $1,8 млрд. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

При этом экспорт многих товаров с глубокой переработкой остался на уровне предыдущего месяца и увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспортированная на $111 млн ($130 млн дол. феврале) или листы облицовочные из дерева – $32 млн против $26 млн в феврале.

«Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, заблокированные сегодня россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы помешать восстановлению наших возможностей в будущем», - подчеркнула первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Она заявила, что правительство оперативно реагирует на эти вызовы.

"Увеличиваем пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", - отметила Свириденко.
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